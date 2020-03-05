Lenovo выпустит первый игровой смартфон Legion с системой охлаждения





По словам инсайдеров, разработчики оборудуют гаджет процессором Snapdragon 865. Также появилась информация об установке в конструкцию игрового аппарата новой технологии охлаждения. В то же время технические характеристики новинки остаются неизвестными. Не исключено, что решение представит собой систему тепловых труб с внедрением дополнительного кулера. Как сообщили представители Lenovo, смартфон будет иметь целый ряд отличий от конкурентов на рынке.В случае одобрения заявки на практике Legion может стать примером ввода нестандартных инноваций, так как предприятие обладает весьма обширным опытом в сфере моделирования игровых ПК, который может быть применен в разработке смартфонов. Дата презентации модели пока что не озвучивается.