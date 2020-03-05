Мать Риты Дакоты оказалась на улице, став жертвой мошенника
Мать Риты Дакота пострадал от рук мошенника, с которым связала свою личную жизнь. Певица в своем Instagram подняла тему страха современных женщин уходить от абьюзеров из-за собственного возраста.
Рита Дакота считает, что от “гнилых” отношений нужно избавляться в любом случае, несмотря на возраст, материальное благополучие и сомнения. Певица привела в пример историю своей матери, которая связалась с участником войны в Афганистане, который на самом деле не служил и постоянно обманывал свою жену. В частности, он вкладывал деньги в фирмы, которые переписывал на родственников, бывших жен и их детей только ради того, чтобы не делиться в случае развода. Когда мать артистки решила уйти от него, то осталась с единственным чемоданом вещей и переноской с котом. Это произошло в начале марта 2013 года, когда Наталия Вебер в социальных сетях срочно искала съемную квартиру, чтобы помочь подруге. В тот сложный период Рите Дакоте и ее матери помогали друзья, а спустя несколько месяцев она встретила будущего супруга, который до сих пор носит ее на руках.
Рита Дакота отметила, что сейчас у ее родительницы есть квартира и тихая семейная жизнь с любимым человеком. Эта тема всколыхнула Сеть, а в комментариях под постом певицы множество подписчиц рассказали собственные истории токсичных отношений, передает "НьюИнформ".
Рита Дакота считает, что от “гнилых” отношений нужно избавляться в любом случае, несмотря на возраст, материальное благополучие и сомнения. Певица привела в пример историю своей матери, которая связалась с участником войны в Афганистане, который на самом деле не служил и постоянно обманывал свою жену. В частности, он вкладывал деньги в фирмы, которые переписывал на родственников, бывших жен и их детей только ради того, чтобы не делиться в случае развода. Когда мать артистки решила уйти от него, то осталась с единственным чемоданом вещей и переноской с котом. Это произошло в начале марта 2013 года, когда Наталия Вебер в социальных сетях срочно искала съемную квартиру, чтобы помочь подруге. В тот сложный период Рите Дакоте и ее матери помогали друзья, а спустя несколько месяцев она встретила будущего супруга, который до сих пор носит ее на руках.
Рита Дакота отметила, что сейчас у ее родительницы есть квартира и тихая семейная жизнь с любимым человеком. Эта тема всколыхнула Сеть, а в комментариях под постом певицы множество подписчиц рассказали собственные истории токсичных отношений, передает "НьюИнформ".