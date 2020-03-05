Гарри Галкин привел в восторг отца домашней работой

На размещенных кадрах можно увидеть, как наследник Аллы Пугачевой и телеведущего выполняет задания, которые получил от своих преподавателей. В одной тетради Гарри Галкин выполнил математические упражнения, а в другой написал много сочетаний нескольких букв. Шоумен не смог скрыть своего восторга от достижений сына и назвал его молодцом. Затем артист призвал 6-летнего ребенка продолжать занятия, чтобы в будущем он стал умным человеком.Поклонники звездного семейства присоединились к похвале мальчика и написали в подписи к сюжету, что он уже готов к школе. Также подписчики обратили внимание, что Максим Галкин – хороший родитель, поскольку проводит время со своими детьми вопреки загруженному графику.