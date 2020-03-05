Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну Левченко





Участники телешоу Валерий и Анна состоят в отношениях всего лишь пару месяцев. Однако, по мнению Блюменкранца, два месяца на проекте равны примерно шести месяцам в обычной жизни. А это уже немалый срок в отношениях. И несмотря на то, что его возлюбленная пока ещё не на все 100% уверена в нём, молодой человек решил, что она та самая, единственная и неповторимая. При этом Валерий заявил, что Анне не стоит опасаться измен с его стороны. Он осознал все свои ошибки прошлого и переосмыслил отношение к любимым женщинам.Стоит отметить, то Блюменкранц рассказал о своей избраннице бывшей жене Тате, с которой он частенько созванивается, на что та одобрила выбор экс-мужа, заявив, что Левченко симпатичная и милая девушка, и даже выразила желание увидеться и познакомиться с Анной.