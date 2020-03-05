АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну Левченко

В одном из интервью участник телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал о реакции своей бывшей жены на его новую девушку. По словам молодого человека, Тата хочет познакомиться с Аней Левченко лично.
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну Левченко

Участники телешоу Валерий и Анна состоят в отношениях всего лишь пару месяцев. Однако, по мнению Блюменкранца, два месяца на проекте равны примерно шести месяцам в обычной жизни. А это уже немалый срок в отношениях. И несмотря на то, что его возлюбленная пока ещё не на все 100% уверена в нём, молодой человек решил, что она та самая, единственная и неповторимая. При этом Валерий заявил, что Анне не стоит опасаться измен с его стороны. Он осознал все свои ошибки прошлого и переосмыслил отношение к любимым женщинам.

Стоит отметить, то Блюменкранц рассказал о своей избраннице бывшей жене Тате, с которой он частенько созванивается, на что та одобрила выбор экс-мужа, заявив, что Левченко симпатичная и милая девушка, и даже выразила желание увидеться и познакомиться с Анной.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарри Галкин привел в восторг отца домашней…
Украина взяла деньги в долг ради создания патрульных катеров для борьбы с "агрессией" России в Черном…
Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе…
Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну…
Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей…
Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин хотел бы сыграть роль роль Дона Корлеоне или его…
Ученые доказали способность грибов снижать рак…
Fiat представил электрокар…
"Красавчик!": Никас Сафронов опубликовал черно-белый архивный…
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
Доктор Мясников прокомментировал слухи о реабилитации Анастасии Заворотнюк в Италии: "Каждый вправе выбирать себе…
NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком…
Звезда “Сватов” Николай Добрынин напугал поклонников исхудавшим…
Специалисты назвали комфортабельный для выплаты ипотеки доход жителей Российской…
СМИ опубликовали фотографии самой секретной подлодки в…
Доктор Александр Мясников на фоне смерти Фриске и болезни Заворотнюк опроверг связь ЭКО с развитием…
Владислав Шамин принял участие в подведении итогов работы…
Онкологи озвучили возникающие на ранних стадиях рака…
В России стартуют продажи внедорожников Haval H5 тульской…
Белоруссия приняла решение не развивать отношения с США в ущерб связям с…
Эксперты iFixit прокомментировали ремонтопригодность Samsung Galaxy S20…
Мария Шукшина показала последнее письмо от отца Василия…
Ученые вылечили пациентку с тяжелой формой коронавируса клетками…
Звезду «Дом-2» Алёну Рапунцель критикуют за новые откровенные…
Кардиологи дали советы по уменьшению риска развития недугов сердца у…
Дана Борисова считает, что Любовь Успенская давит авторитетом на больную…
В Китае скончался повторно заразившийся коронавирусом…
Просмотреть все новости