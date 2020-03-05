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Украина взяла деньги в долг ради создания патрульных катеров для борьбы с "агрессией" России в Черном море

Украина получит деньги на создание патрульных катеров благодаря одобренному соглашению с Францией. Глава МВД страны Арсен Аваков подчеркнул, что данные меры призваны остановить агрессию России в Черном море.

По мнению Авакова, морская линия является самой незащищенной в стране, а поскольку большая часть судов устарела, а некоторые сильно повреждены. Ремонт считается неоправданным вложением денег. Это делает положение Украины более плачевным, поэтому привлечение кредитных средств на покупку новых судов министр считает верным решением. Согласно условиям нового проекта, привлеченные под 2,5% годовых кредитные ресурсы будут вложены в новые 20 лодок. Каждая пятая из них будет построена в Николаеве, чтобы добиться локализации.

По окончании проекта на судостроительных мощностях Николаева будут строиться корабли украинского производства, передает "ПолитЭксперт".

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Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46

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