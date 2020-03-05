Вера Брежнева и Сергей Светлаков попробовали "нутеллу из унитаза" на шоу Comment Out





Гости проекта не захотели писать нелепые комментарии таким знаменитостям, как Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Соловьев и многие другие. Вместо этого Вера Брежнева и ее партнер по съёмкам съели сырые пельмени, попробовали нутеллу из унитаза, а также переоделись в костюмы животных. Все это можно увидеть в новом эпизоде шоу Comment Out. В программе можно наблюдать много смешных моментов с участием Сергея Светлакова и экс-солистки группы «ВИА Гра», так как они выполняли довольно безумные задания.Кроме вышеперечисленных инцидентов, звезда «СТС» позволил отхлестать себя плеткой и прополз через мышеловки с завязанными глазами в костюме грызуна. В конце передачи телеведущий позвонил Аркадию Укупнику и сделал вид, что находится на проекте «Кто хочет стать миллионером».По результатам оба участника набрали по 7 баллов. Юмористическая программа вышла на экраны в 2018 году. За время ее существования телезрители увидели в студии Ивана Дорна, Монеточку, Джигана, Иосифа Пригожина и других артистов.