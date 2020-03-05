АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Вера Брежнева и Сергей Светлаков попробовали "нутеллу из унитаза" на шоу Comment Out

На Youtube-канале «Чикен Карри» опубликовали очередной выпуск шоу под названием Comment Out. Его посетили Вера Брежнева и Сергей Светлаков, которые в ходе эфира попробовали "нутеллу из унитаза".
Вера Брежнева и Сергей Светлаков попробовали "нутеллу из унитаза" на шоу Comment Out

Гости проекта не захотели писать нелепые комментарии таким знаменитостям, как Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Соловьев и многие другие. Вместо этого Вера Брежнева и ее партнер по съёмкам съели сырые пельмени, попробовали нутеллу из унитаза, а также переоделись в костюмы животных. Все это можно увидеть в новом эпизоде шоу Comment Out. В программе можно наблюдать много смешных моментов с участием Сергея Светлакова и экс-солистки группы «ВИА Гра», так как они выполняли довольно безумные задания.

Кроме вышеперечисленных инцидентов, звезда «СТС» позволил отхлестать себя плеткой и прополз через мышеловки с завязанными глазами в костюме грызуна. В конце передачи телеведущий позвонил Аркадию Укупнику и сделал вид, что находится на проекте «Кто хочет стать миллионером».

По результатам оба участника набрали по 7 баллов. Юмористическая программа вышла на экраны в 2018 году. За время ее существования телезрители увидели в студии Ивана Дорна, Монеточку, Джигана, Иосифа Пригожина и других артистов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда картины "Холоп" Милош Бикович расстался с моделью Барбарой…
Вера Брежнева и Сергей Светлаков попробовали "нутеллу из унитаза" на шоу Comment…
Отец Алеси Кафельниковой рассказал о негативном влиянии романа дочери с Фараоном на отношения в…
Синоптики спрогнозировали для россиян “малиновое”…
Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом…
Обновленный хэтчбек Hyundai Elantra был замечен на тестах в…
Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги…
Lenovo выпустит первый игровой смартфон Legion с системой…
Пловчиха Елена Богомазова поделилась историей собственного успеха в сборной…
В сети показали фото серийной версии суперкара Maserati…
Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его…
Продажи доступного смартфона Huawei P40 Lite E в Европе начнутся 12…
Мать Риты Дакоты оказалась на улице, став жертвой…
«Дикие боли»: возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пожаловался на проблемы со…
Эксперты нашли способ установить Android 10 на iPhone…
Гарри Галкин привел в восторг отца домашней…
Украина взяла деньги в долг ради создания патрульных катеров для борьбы с "агрессией" России в Черном…
Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе…
Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну…
Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей…
Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин хотел бы сыграть роль Дона Корлеоне или его…
Ученые доказали способность грибов снижать рак…
Fiat представил электрокар…
"Красавчик!": Никас Сафронов опубликовал черно-белый архивный…
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
Доктор Мясников прокомментировал слухи о реабилитации Анастасии Заворотнюк в Италии: "Каждый вправе выбирать себе…
NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком…
Просмотреть все новости