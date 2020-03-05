Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе утро"

Для одного из сюжетов программы "Доброе утро" Арина Шарапова решила поднять охапку тюльпанов, стоявших в пластиковом ведре возле цветочного магазина. Таким образом журналистка хотела показать, что эти цветы – искусственные. Вот тут и произошёл конфуз: пластиковые вёдра – весьма лёгкие, плюс ко всему тюльпаны стояли без воды, а потому, когда журналистка их приподняла, ведро упало. Знаменитость не успела взять охапку и почти все цветы просыпались на ступеньки.Вследствие произошедшего инцидента продавщица вначале расстроилась и, подбирая тюльпаны, хмуро попросила Шарапову отойти. Позднее журналистка передала ей «привет от Первого канала», и это смогло поднять женщине настроение.