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Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе утро"

Российская телеведущая, журналист и преподаватель Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе утро". Забавная ситуация, из-за которой знаменитость почувствовала себя весьма неловко, произошла в цветочном магазине.
Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе утро"

Для одного из сюжетов программы "Доброе утро" Арина Шарапова решила поднять охапку тюльпанов, стоявших в пластиковом ведре возле цветочного магазина. Таким образом журналистка хотела показать, что эти цветы – искусственные. Вот тут и произошёл конфуз: пластиковые вёдра – весьма лёгкие, плюс ко всему тюльпаны стояли без воды, а потому, когда журналистка их приподняла, ведро упало. Знаменитость не успела взять охапку и почти все цветы просыпались на ступеньки.

Вследствие произошедшего инцидента продавщица вначале расстроилась и, подбирая тюльпаны, хмуро попросила Шарапову отойти. Позднее журналистка передала ей «привет от Первого канала», и это смогло поднять женщине настроение.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:37

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