Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин хотел бы сыграть роль роль Дона Корлеоне или его сына
Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин сообщил фанатам, в каком зарубежном фильме мечтает сыграть. Актер участвовал в пресс-конференции Медиагруппы “Патриот”.
Сергей Селин является фанатом работы Фрэнсиса Коппола “Крестный отец” и мечтает сыграть роль Дона Корлеоне или его сына. Также он неравнодушен к советскому военному кино, в съемках которого не отказался бы поучаствовать. Он отметил, что любой артист при просмотре фильма представляет себя в одной или нескольких ролях. Его привлекают проекты, поставленные в СССР, но он уверен, что тех, кого сейчас публика видит на экране, не пустили бы на сцену в то время.
Актер стал известным благодаря работе в проектах “Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила” и “Опера. Хроники убойного отдела”, передает "Слово и Дело".
Сергей Селин является фанатом работы Фрэнсиса Коппола “Крестный отец” и мечтает сыграть роль Дона Корлеоне или его сына. Также он неравнодушен к советскому военному кино, в съемках которого не отказался бы поучаствовать. Он отметил, что любой артист при просмотре фильма представляет себя в одной или нескольких ролях. Его привлекают проекты, поставленные в СССР, но он уверен, что тех, кого сейчас публика видит на экране, не пустили бы на сцену в то время.
Актер стал известным благодаря работе в проектах “Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила” и “Опера. Хроники убойного отдела”, передает "Слово и Дело".