Бизнесвумен из ЯНАО Кристина Мартиросян планирует судиться с Аллой Пугачевой





По предоставленной информации, СИП зарегистрировал обращение со стороны предпринимательницы, о чем свидетельствует картотека арбитражных был. На днях со стороны некой Кристины Мартиросян поступил иск, который пока что не принимался к производству. При этом причина, послужившая основанием для заявления бизнесвумен, остается неизвестной. Журналисты отметили, что его автор является учредителем ООО «Кристина», а супруга Максима Галкина владеет одноименным товарным знаком.По словам представителя предпринимательницы Михаила Царева, согласно российскому законодательству, возможно досрочное прекращение действующего товарного знака в случае, когда он не применяется более 3-х лет. Как объяснил адвокат, именно этот аргумент стал основой иска в отношении Аллы Пугачевой.