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Бизнесвумен из ЯНАО Кристина Мартиросян планирует судиться с Аллой Пугачевой

Бизнесвумен из Нового Уренгоя в ЯНАО Кристина Мартиросян подала иск в отношении Аллы Пугачевой. Соответствующее заявление поступило в Суд по интеллектуальным правам.
Бизнесвумен из ЯНАО Кристина Мартиросян планирует судиться с Аллой Пугачевой

По предоставленной информации, СИП зарегистрировал обращение со стороны предпринимательницы, о чем свидетельствует картотека арбитражных был. На днях со стороны некой Кристины Мартиросян поступил иск, который пока что не принимался к производству. При этом причина, послужившая основанием для заявления бизнесвумен, остается неизвестной. Журналисты отметили, что его автор является учредителем ООО «Кристина», а супруга Максима Галкина владеет одноименным товарным знаком.

По словам представителя предпринимательницы Михаила Царева, согласно российскому законодательству, возможно досрочное прекращение действующего товарного знака в случае, когда он не применяется более 3-х лет. Как объяснил адвокат, именно этот аргумент стал основой иска в отношении Аллы Пугачевой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 01:13

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