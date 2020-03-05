Звезда картины "Холоп" Милош Бикович расстался с моделью Барбарой Таталович





По версии СМИ, в последние годы Милош Бикович имел отношения с Сашей Лусс, Аглаей Тарасовой и Барбарой Таталович, но сейчас он ищет вторую половинку для создания семьи. Звезда фильма “Холоп” уверен, что без детей жизнь любого человека будет пустой. В ближайшее время он готовиться продолжить работу над проектами в кино и на телевидении, но при наличии любимого человека артист может поменять свой образ жизни.Милош Бикович уверен, что Голливуд уже не является единственной площадкой для создания качественных фильмов. Они все чаще появляются в других странах, как и интересные интернет-платформы, где можно почерпнуть для себя информацию.