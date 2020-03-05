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Звезда картины "Холоп" Милош Бикович расстался с моделью Барбарой Таталович

Сербский актер Милош Бикович расстался с моделью Барбарой Таталович, которая еще недавно называла его “дорогим” в социальных сетях. Теперь артист говорит, что у него есть любовь, но не отношения.

По версии СМИ, в последние годы Милош Бикович имел отношения с Сашей Лусс, Аглаей Тарасовой и Барбарой Таталович, но сейчас он ищет вторую половинку для создания семьи. Звезда фильма “Холоп” уверен, что без детей жизнь любого человека будет пустой. В ближайшее время он готовиться продолжить работу над проектами в кино и на телевидении, но при наличии любимого человека артист может поменять свой образ жизни.

Милош Бикович уверен, что Голливуд уже не является единственной площадкой для создания качественных фильмов. Они все чаще появляются в других странах, как и интересные интернет-платформы, где можно почерпнуть для себя информацию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:11

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