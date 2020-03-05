АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Отец Алеси Кафельниковой рассказал о негативном влиянии романа дочери с Фараоном на отношения в семье

Евгений Кафельников считает, что роман его дочери с рэпером Фараоном негативно отразился на отношениях в семье. В эфире телеканала “Дождь” теннисист рассказал, что Алесю Кафельникову сложно воспитывать.

Алеся Кафельникова и Фараон несколько раз расставались, но, согласно последним сведениям, сейчас они дружат. По словам Евгения Кафельникова, хорошие отношения ее дочери с рэпером вызывают у него аллергию, а все, что связано с этим направлением в музыке, его не интересует. Спортсмен уверен, что любовь модели к артисту негативно повлияла на семью и общение между ними. Теннисист считает современную молодежь своеобразной и не похожей на ту, которая была во времена его молодости.

Евгений Кафельников признался в наличии тяжелых разговоров с дочерью, которая не хотела прислушаться к его мнению. Также он считает, что характер наследницы испортился из-за атмосферы большого города.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Алеси Кафельниковой рассказал о негативном влиянии романа дочери с Фараоном на отношения в…
Синоптики спрогнозировали для россиян “малиновое”…
Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом…
Обновленный хэтчбек Hyundai Elantra был замечен на тестах в…
Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги…
Lenovo выпустит первый игровой смартфон Legion с системой…
Пловчиха Елена Богомазова поделилась историей собственного успеха в сборной…
В сети показали фото серийной версии суперкара Maserati…
Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его…
Продажи доступного смартфона Huawei P40 Lite E в Европе начнутся 12…
Мать Риты Дакоты оказалась на улице, став жертвой…
«Дикие боли»: возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пожаловался на проблемы со…
Эксперты нашли способ установить Android 10 на iPhone…
Гарри Галкин привел в восторг отца домашней…
Украина взяла деньги в долг ради создания патрульных катеров для борьбы с "агрессией" России в Черном…
Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе…
Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну…
Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей…
Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин хотел бы сыграть роль роль Дона Корлеоне или его…
Ученые доказали способность грибов снижать рак…
Fiat представил электрокар…
"Красавчик!": Никас Сафронов опубликовал черно-белый архивный…
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
Доктор Мясников прокомментировал слухи о реабилитации Анастасии Заворотнюк в Италии: "Каждый вправе выбирать себе…
NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком…
Звезда “Сватов” Николай Добрынин напугал поклонников исхудавшим…
Специалисты назвали комфортабельный для выплаты ипотеки доход жителей Российской…
Просмотреть все новости