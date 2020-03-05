Отец Алеси Кафельниковой рассказал о негативном влиянии романа дочери с Фараоном на отношения в семье





Алеся Кафельникова и Фараон несколько раз расставались, но, согласно последним сведениям, сейчас они дружат. По словам Евгения Кафельникова, хорошие отношения ее дочери с рэпером вызывают у него аллергию, а все, что связано с этим направлением в музыке, его не интересует. Спортсмен уверен, что любовь модели к артисту негативно повлияла на семью и общение между ними. Теннисист считает современную молодежь своеобразной и не похожей на ту, которая была во времена его молодости.Евгений Кафельников признался в наличии тяжелых разговоров с дочерью, которая не хотела прислушаться к его мнению. Также он считает, что характер наследницы испортился из-за атмосферы большого города.