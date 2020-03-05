Доктор Мясников прокомментировал слухи о реабилитации Анастасии Заворотнюк в Италии: "Каждый вправе выбирать себе врачей"





По сообщениям российских СМИ, Анастасия Заворотнюк на данный момент якобы пребывает в Италии вместе с собственной дочерью. Известно, что онкобольную артистку могли отправить за границу для прохождения курса реабилитации. Многих поклонников озадачил подобный выбор кумира, что не преминул прокомментировать телеврач Александр Мясников. По мнению специалиста, пациент вправе выбирать тех докторов, которых может себе позволить и кому доверяет больше всего.Мясников добавил, что сам он не располагает сведениями о состоянии и местонахождении Заворотнюк. Более того, официальных подтверждений или опровержений не звучало со стороны близких звезды. Вывод о поездке в Италии возник у отечественных журналистов после просмотра фотографий Анны Заворотнюк, которая находилась в этой стране. Другие источники сообщают, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" на самом деле проходит лечение в Москве, а большую часть времени проводит дома.