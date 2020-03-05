Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в автомобиле
Любой современный автомобиль имеет различные детали, которые являются взрывоопасными. Эксперты перечислили 10 из них, в том числе аккумуляторную батарею и лампы фар.
При запуске мотора на морозе может взорваться масляной фильтр, если он обладает плохим качеством. Также зарядка аккумулятора транспортного средства сопровождается выделением водорода, который при соединении с атмосферным воздухом становится так называемым гремучим газом. Взрыв батареи является серьезным инцидентом, при котором наблюдается выброс кислоты, в связи с чем нужно быть осторожным с подобными вещами. Предупредили эксперты и о шинах, в частности о перекаченных и разогретых вследствие быстрого движения. Давление в таких деталях большегрузных машин способно достигать внушительных значений, поэтому взрыв может оказаться особенно опасным.
В список взрывоопасных элементов также попали: глушитель, лампы, огнетушитель, подушки безопасности, газовый баллон и преднатяжители ремней безопасности. Взорваться может и простая зажигалка, забытая в салоне авто. На солнце она способна нагреться до 50-60 градусов, при котором избежать происшествия почти невозможно.
При запуске мотора на морозе может взорваться масляной фильтр, если он обладает плохим качеством. Также зарядка аккумулятора транспортного средства сопровождается выделением водорода, который при соединении с атмосферным воздухом становится так называемым гремучим газом. Взрыв батареи является серьезным инцидентом, при котором наблюдается выброс кислоты, в связи с чем нужно быть осторожным с подобными вещами. Предупредили эксперты и о шинах, в частности о перекаченных и разогретых вследствие быстрого движения. Давление в таких деталях большегрузных машин способно достигать внушительных значений, поэтому взрыв может оказаться особенно опасным.
В список взрывоопасных элементов также попали: глушитель, лампы, огнетушитель, подушки безопасности, газовый баллон и преднатяжители ремней безопасности. Взорваться может и простая зажигалка, забытая в салоне авто. На солнце она способна нагреться до 50-60 градусов, при котором избежать происшествия почти невозможно.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:28