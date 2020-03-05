Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в автомобиле





При запуске мотора на морозе может взорваться масляной фильтр, если он обладает плохим качеством. Также зарядка аккумулятора транспортного средства сопровождается выделением водорода, который при соединении с атмосферным воздухом становится так называемым гремучим газом. Взрыв батареи является серьезным инцидентом, при котором наблюдается выброс кислоты, в связи с чем нужно быть осторожным с подобными вещами. Предупредили эксперты и о шинах, в частности о перекаченных и разогретых вследствие быстрого движения. Давление в таких деталях большегрузных машин способно достигать внушительных значений, поэтому взрыв может оказаться особенно опасным.В список взрывоопасных элементов также попали: глушитель, лампы, огнетушитель, подушки безопасности, газовый баллон и преднатяжители ремней безопасности. Взорваться может и простая зажигалка, забытая в салоне авто. На солнце она способна нагреться до 50-60 градусов, при котором избежать происшествия почти невозможно.