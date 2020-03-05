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Специалисты назвали комфортабельный для выплаты ипотеки доход жителей Российской Федерации

Специалисты назвали комфортабельный для выплаты ипотеки доход жителей разных регионов Российской Федерации. В феврале средний размер заработной платы составил почти 71 000 рублей.

Как передаёт интернет-издание Lenta.ru, приводя информацию Национального бюро кредитных историй, если сравнивать с данными, полученными в августе прошлого года, средний размер заработной платы для оплаты ипотеки стал меньше – раньше он составлял 75 600 рублей. Наибольший доход, позволяющий комфортабельно выплачивать кредит на жилплощадь, должен быть у москвичей – 158 400, а также жителей Московской области – 104 200 денежных единиц РФ в месяц.

Третье место в этом списке занимает Санкт-Петербург – 88 500. Специалисты отметили, что наименьший комфортабельный уровень дохода для выплаты ипотеки отмечен в Челябинской и Кировской и областях – 48 000, 48 400 рублей соответственно.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:02

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