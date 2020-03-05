Звезда “Сватов” Николай Добрынин напугал поклонников исхудавшим видом





Съемки зимних серий “Сватов 7” подошли к концу, а актеры уехали из Минска, чтобы продолжать работу в других проектах. В частности, Олеся Железняк и Татьяна Кравченко задействованы в “Сирене и Виктории”, а Людмила Артемьева и Николай Добрынин гастролируют с постановкой “Близкие люди”. Фанаты обеспокоились внешним видом актера, который сильно похудел. Пользователи Сети считают, что Добрынин переутомился или чем-то болен, и в связи с этим многие пожелали звезде сил и здоровья.Как известно, новые серии сериала “Сваты” раскроют некоторые факты из прошлого персонажей. В сериале покажут празднование Масленицы, а фотографии и видео с места проведения съемок этой сюжетной линии вызвали ажиотаж в Сети.