Владислав Шамин принял участие в подведении итогов работы Росавтодора
На конференции, которая состоялась в Москве, члены Общественного совета Росавтодора и представители Общественной палаты Российской Федерации подвели итоги работы Росавтодора в 2019 году. Спектр проблем, которые обсуждали участники совещания, был весьма обширен. Собравшиеся затронули вопросы коррупции в дорожном строительстве. Владислав Шамин акцентировал внимание на острой нехватке квалифицированных специалистов в отрасли, особенно эта проблема актуальна для регионов нашей страны. Участники конференции обсудили перспективы развития отрасли производства строительных материалов до 2030 года.
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, выступил к собравшимся с призывом высказываться как можно более откровенно, только в этом случае Общественная палата сможет оказать нужное содействие в решении накопившихся в отрасли проблем.
Петр Орлов, председатель Общественного совета Росавтодора, рассказал о том, как члены комиссии общественного совета курируют выполнение федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году члены комиссии совершили 30 рабочих командировок по стране. В 2020 году количество посещенных регионов членами комиссии Общественного совета Росавтодора приблизилось уже к 15. Петр Орлов рассказал о подготовке предложения о проведении совместных заседаний Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации и Общественного совета Федерального дорожного агентства.
О сильной поддержке федерального центра в реализации национального проекта рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко. Росавтодор приступил к формированию программы развития опорной сети автомобильных дорог, с целью долгосрочного планирования и оценки перспектив реализации национального проекта, как для регионов, так и для подрядных организаций. Все озвученные участниками предложения войдут в итоговый протокол заседания, после которого будет сформирован дальнейший план работы Совета.
Источник - https://rosavtodor.ru/about/obshchestvennyy-sovet-pri-fda/novosti/309151
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, выступил к собравшимся с призывом высказываться как можно более откровенно, только в этом случае Общественная палата сможет оказать нужное содействие в решении накопившихся в отрасли проблем.
Петр Орлов, председатель Общественного совета Росавтодора, рассказал о том, как члены комиссии общественного совета курируют выполнение федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году члены комиссии совершили 30 рабочих командировок по стране. В 2020 году количество посещенных регионов членами комиссии Общественного совета Росавтодора приблизилось уже к 15. Петр Орлов рассказал о подготовке предложения о проведении совместных заседаний Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации и Общественного совета Федерального дорожного агентства.
О сильной поддержке федерального центра в реализации национального проекта рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко. Росавтодор приступил к формированию программы развития опорной сети автомобильных дорог, с целью долгосрочного планирования и оценки перспектив реализации национального проекта, как для регионов, так и для подрядных организаций. Все озвученные участниками предложения войдут в итоговый протокол заседания, после которого будет сформирован дальнейший план работы Совета.
Источник - https://rosavtodor.ru/about/obshchestvennyy-sovet-pri-fda/novosti/309151
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:37