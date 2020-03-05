Доктор Александр Мясников на фоне смерти Фриске и болезни Заворотнюк опроверг связь ЭКО с развитием онкологии
Доктор Александр Мясников поставил точку в ситуации со связью ЭКО с развитием онкологии. Разговоры об этом не прекращаются на фоне смерти Жанны Фриске и болезни Анастасии Заворотнюк.
Как сказал специалист, данная процедура является довольно распространенной, но, как любое медицинское вмешательство, имеет противопоказания. Во время ЭКО происходит гормональное стимулирование женского организма на производство яйцеклеток. Для этого в него вводится большое количество разных препаратов. Вот только используемые при методике искусственного оплодотворения средства не способны вызвать развитие онкологии. По словам Александра Мясникова, это возможно только при одном сценарии, когда в организме имеется достаточное количество гормонально зависимых новообразований.
Современная медицина не обнаруживает связи между ЭКО и раком, как подчеркнул доктор. Ни в одной научной работе не описан подобный потенциал процедуры, в связи с чем это полностью опровергает слухи о ее смертельной опасности. Мясников отметил, что это не его личное мнение, ведь так считают многие врачи.
Известно, что с помощью ЭКО забеременела Анастасия Заворотнюк, которой сейчас приписывают онкологию мозга. Ранее от этого недуга скончалась экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске.
Как сказал специалист, данная процедура является довольно распространенной, но, как любое медицинское вмешательство, имеет противопоказания. Во время ЭКО происходит гормональное стимулирование женского организма на производство яйцеклеток. Для этого в него вводится большое количество разных препаратов. Вот только используемые при методике искусственного оплодотворения средства не способны вызвать развитие онкологии. По словам Александра Мясникова, это возможно только при одном сценарии, когда в организме имеется достаточное количество гормонально зависимых новообразований.
Современная медицина не обнаруживает связи между ЭКО и раком, как подчеркнул доктор. Ни в одной научной работе не описан подобный потенциал процедуры, в связи с чем это полностью опровергает слухи о ее смертельной опасности. Мясников отметил, что это не его личное мнение, ведь так считают многие врачи.
Известно, что с помощью ЭКО забеременела Анастасия Заворотнюк, которой сейчас приписывают онкологию мозга. Ранее от этого недуга скончалась экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске.