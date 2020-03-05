Доктор Александр Мясников на фоне смерти Фриске и болезни Заворотнюк опроверг связь ЭКО с развитием онкологии





Как сказал специалист, данная процедура является довольно распространенной, но, как любое медицинское вмешательство, имеет противопоказания. Во время ЭКО происходит гормональное стимулирование женского организма на производство яйцеклеток. Для этого в него вводится большое количество разных препаратов. Вот только используемые при методике искусственного оплодотворения средства не способны вызвать развитие онкологии. По словам Александра Мясникова, это возможно только при одном сценарии, когда в организме имеется достаточное количество гормонально зависимых новообразований.Современная медицина не обнаруживает связи между ЭКО и раком, как подчеркнул доктор. Ни в одной научной работе не описан подобный потенциал процедуры, в связи с чем это полностью опровергает слухи о ее смертельной опасности. Мясников отметил, что это не его личное мнение, ведь так считают многие врачи.Известно, что с помощью ЭКО забеременела Анастасия Заворотнюк, которой сейчас приписывают онкологию мозга. Ранее от этого недуга скончалась экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске.