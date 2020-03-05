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Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей мамой"

Совсем недавно Любови Успенской и рэперу CYGO удалось поработать в дуэте во время создания новой песни. Исполнитель в стиле хип-хоп рассказал о нюансах сотрудничества и отношений с 66-летней певицей.

Несмотря на солидный стаж в шоу-бизнесе, Любовь Успенская не отбрасывает возможности поэкспериментировать с жанром, о чем говорит совместное выступление с CYGO. Звезда сообщила, что хотела удивить поклонников чем-то для нее несвойственным. Недавно рэп-исполнитель решил поделится мнением относительно сотрудничества с народной артисткой. По словам музыканта из белорусского Могилева, он обожает творчество Успенской, поскольку является цыганом, а большинство представителей этого этноса любят её песни.

Кроме того, Леонид Вакульчук также признался, что положительно относится к 66-летней знаменитости как к человеку, которую даже познакомил с собственной мамой. Рэпер, в свою очередь, получил возможность пообщаться с близкими родственниками Успенской и даже побывать на дне рождения её дочери - Татьяны Плаксиной. CYGO сообщил, что все же не может называть себя приятелем 66-летней коллеги по сцене, с которой его различают вкусы и взгляды на музыку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:19

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