Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей мамой"





Несмотря на солидный стаж в шоу-бизнесе, Любовь Успенская не отбрасывает возможности поэкспериментировать с жанром, о чем говорит совместное выступление с CYGO. Звезда сообщила, что хотела удивить поклонников чем-то для нее несвойственным. Недавно рэп-исполнитель решил поделится мнением относительно сотрудничества с народной артисткой. По словам музыканта из белорусского Могилева, он обожает творчество Успенской, поскольку является цыганом, а большинство представителей этого этноса любят её песни.Кроме того, Леонид Вакульчук также признался, что положительно относится к 66-летней знаменитости как к человеку, которую даже познакомил с собственной мамой. Рэпер, в свою очередь, получил возможность пообщаться с близкими родственниками Успенской и даже побывать на дне рождения её дочери - Татьяны Плаксиной. CYGO сообщил, что все же не может называть себя приятелем 66-летней коллеги по сцене, с которой его различают вкусы и взгляды на музыку.