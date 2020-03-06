Ученые: Яйца не предоставляют опасности для сердца





В рамках исследования команда экспертов совместно со специалистами из Гарварда изучила рацион 215 618 представителей обоих полов. В среднем добровольцы ели от 1 до 5 яиц в неделю на протяжении 32-х лет. Результаты показали, что этот продукт не повышает риск развития болезней сердца или инсульта. За счет содержания холестерина яйца давно оказались предметом различных споров об их негативном воздействии на состояние мышечного органа. Тем не менее, последний эксперимент опроверг ранее существовавшее мнение. В работе сказано, что лица, съедавшие более одного яйца в день, больше других подвергались опасности ухудшения здоровья сердца. При этом они имели повышенный индекс массы тела, а в их рационе присутствовало красное мясо.Как отметили ученые, любителям яиц следует добавить в свое ежедневное меню сыр, йогурт и молоко. Молочные продукты могут снизить риск возникновения проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы.