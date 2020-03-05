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Белоруссия приняла решение не развивать отношения с США в ущерб связям с РФ

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, что республика приняла решение не развивать отношения с США в ущерб связям с Российской Федерацией. Об этом сообщают иностранные СМИ.
Белоруссия приняла решение не развивать отношения с США в ущерб связям с РФ

Олег Кравченко отметил, что развитие связей с Соединёнными Штатами Америки в ущерб выгодным контактам с РФ не несёт в себе смысла. По словам дипломата, причиной улучшения отношений между республикой и США стали не события на Украине либо ухудшение американо-российских связей. Начало данному процессу было положено ещё 9 лет назад, а развивалось всё из-за того, что обе стороны прилагали усилия.

Не так давно Владимир Макей, занимающий пост министра иностранных дел Белоруссии, выступил с заявлением, что республика преданно выполняет свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией, однако также улучшает контакты с Западом. В феврале текущего года государственный секретарь США впервые официально посетил Минск.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:17

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