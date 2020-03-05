Белоруссия приняла решение не развивать отношения с США в ущерб связям с РФ





Олег Кравченко отметил, что развитие связей с Соединёнными Штатами Америки в ущерб выгодным контактам с РФ не несёт в себе смысла. По словам дипломата, причиной улучшения отношений между республикой и США стали не события на Украине либо ухудшение американо-российских связей. Начало данному процессу было положено ещё 9 лет назад, а развивалось всё из-за того, что обе стороны прилагали усилия.Не так давно Владимир Макей, занимающий пост министра иностранных дел Белоруссии, выступил с заявлением, что республика преданно выполняет свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией, однако также улучшает контакты с Западом. В феврале текущего года государственный секретарь США впервые официально посетил Минск.