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В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
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В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020 года

Несмотря на устоявшийся стереотип о низком качестве и множестве транзакций в мобильных играх, некоторые из них отличаются невероятным геймплеем. Поэтому в Сети решили назвать лучшие бесплатные тайтлы для iPhone 2020 года.

Эксперты из иностранного издания Techradar отдали предпочтение мобильным играм в жанрах аркады, файтинга, гонок и пазлов, при этом предоставив дань уважения возрожденной классике, вроде Tetris от компании N3TWORK. Для любителей старых игр также окажется неожиданным наличие Williams Pinball в AppStore, который позволяет набирать очки в красочном цифровом пинболе. А вот более популярной среди спидраннеров (геймеров, пытающихся установить рекорд в прохождении тайтла) игрой эксперты называют Boost Buddies. Этот платформер дает под управление юзера питомца, находящегося в ящике с ракетой, которого необходимо доставить к концу уровня.

Другим, более интересным тайтлом оказался Yokai Dungeon, чей геймплей состоит в прохождении серии арен с противниками и интерактивными объектами. Эта стилизованная под японскую мифологию аркада способна увлечь пользователей iPhone на долгий период. То же самое можно сказать и про Knight Brawl, в котором игроки могут соревноваться с собой по Сети в качестве рыцарей. Тех же, кого привлекают приключения и исследование игрового мира, может позабавить Saily Seas, в котором необходимо удержаться на плоту посреди моря как можно дольше. Наконец, Race the Sun Challenge Edition представляет собой высокодинамичный симулятор истребителя, который маневрирует возле минималистичных зданий.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:37

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