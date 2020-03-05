В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020 года
Несмотря на устоявшийся стереотип о низком качестве и множестве транзакций в мобильных играх, некоторые из них отличаются невероятным геймплеем. Поэтому в Сети решили назвать лучшие бесплатные тайтлы для iPhone 2020 года.
Эксперты из иностранного издания Techradar отдали предпочтение мобильным играм в жанрах аркады, файтинга, гонок и пазлов, при этом предоставив дань уважения возрожденной классике, вроде Tetris от компании N3TWORK. Для любителей старых игр также окажется неожиданным наличие Williams Pinball в AppStore, который позволяет набирать очки в красочном цифровом пинболе. А вот более популярной среди спидраннеров (геймеров, пытающихся установить рекорд в прохождении тайтла) игрой эксперты называют Boost Buddies. Этот платформер дает под управление юзера питомца, находящегося в ящике с ракетой, которого необходимо доставить к концу уровня.
Другим, более интересным тайтлом оказался Yokai Dungeon, чей геймплей состоит в прохождении серии арен с противниками и интерактивными объектами. Эта стилизованная под японскую мифологию аркада способна увлечь пользователей iPhone на долгий период. То же самое можно сказать и про Knight Brawl, в котором игроки могут соревноваться с собой по Сети в качестве рыцарей. Тех же, кого привлекают приключения и исследование игрового мира, может позабавить Saily Seas, в котором необходимо удержаться на плоту посреди моря как можно дольше. Наконец, Race the Sun Challenge Edition представляет собой высокодинамичный симулятор истребителя, который маневрирует возле минималистичных зданий.
Эксперты из иностранного издания Techradar отдали предпочтение мобильным играм в жанрах аркады, файтинга, гонок и пазлов, при этом предоставив дань уважения возрожденной классике, вроде Tetris от компании N3TWORK. Для любителей старых игр также окажется неожиданным наличие Williams Pinball в AppStore, который позволяет набирать очки в красочном цифровом пинболе. А вот более популярной среди спидраннеров (геймеров, пытающихся установить рекорд в прохождении тайтла) игрой эксперты называют Boost Buddies. Этот платформер дает под управление юзера питомца, находящегося в ящике с ракетой, которого необходимо доставить к концу уровня.
Другим, более интересным тайтлом оказался Yokai Dungeon, чей геймплей состоит в прохождении серии арен с противниками и интерактивными объектами. Эта стилизованная под японскую мифологию аркада способна увлечь пользователей iPhone на долгий период. То же самое можно сказать и про Knight Brawl, в котором игроки могут соревноваться с собой по Сети в качестве рыцарей. Тех же, кого привлекают приключения и исследование игрового мира, может позабавить Saily Seas, в котором необходимо удержаться на плоту посреди моря как можно дольше. Наконец, Race the Sun Challenge Edition представляет собой высокодинамичный симулятор истребителя, который маневрирует возле минималистичных зданий.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:37