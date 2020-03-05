В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020 года





Эксперты из иностранного издания Techradar отдали предпочтение мобильным играм в жанрах аркады, файтинга, гонок и пазлов, при этом предоставив дань уважения возрожденной классике, вроде Tetris от компании N3TWORK. Для любителей старых игр также окажется неожиданным наличие Williams Pinball в AppStore, который позволяет набирать очки в красочном цифровом пинболе. А вот более популярной среди спидраннеров (геймеров, пытающихся установить рекорд в прохождении тайтла) игрой эксперты называют Boost Buddies. Этот платформер дает под управление юзера питомца, находящегося в ящике с ракетой, которого необходимо доставить к концу уровня.Другим, более интересным тайтлом оказался Yokai Dungeon, чей геймплей состоит в прохождении серии арен с противниками и интерактивными объектами. Эта стилизованная под японскую мифологию аркада способна увлечь пользователей iPhone на долгий период. То же самое можно сказать и про Knight Brawl, в котором игроки могут соревноваться с собой по Сети в качестве рыцарей. Тех же, кого привлекают приключения и исследование игрового мира, может позабавить Saily Seas, в котором необходимо удержаться на плоту посреди моря как можно дольше. Наконец, Race the Sun Challenge Edition представляет собой высокодинамичный симулятор истребителя, который маневрирует возле минималистичных зданий.