Ученые вылечили пациентку с тяжелой формой коронавируса клетками пуповины





Согласно данным ВОЗ, эпидемию COVID-19 характеризуют как пандемию. В связи с этим, нет специальной терапии или вакцины от коронавируса. Пациентов лечат неспецифической противовирусной терапией, а назначение врачей зависит от анамнеза и состояния пациента. Летальные случаи происходят из-за грубых нарушений функций легких или воспалительной реакции. Поэтому, ученые рассматривают и альтернативные варианты, среди которых метод трансплантации стволовых клеток.65-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, заболела коронавирусом в конце января. Вначале ей назначили стандартную терапию, но вскоре ее состояние начало ухудшаться. В больнице Куньмина ей сделали 9 февраля инфузию клеток, а вторую процедуру провели спустя три дня. Финальная трансплантация клеток пупочного канатика была проведена 15 февраля, а тест на COVID-19 показал отрицательный результат.Пекин сообщил о том, что трансплантацию клеток выполнили уже семи пациентам, а еще троих подготавливают к этой процедуре в Хаунгане. С учетом того, что тесты вакцины против коронавируса начнутся только через пару месяцев, терапия мезенхимальными клетками может стать спасением для больных в тяжелом состоянии.