Исследователи установили, почему женщины испытывают больше боли, чем мужчины





Ученый Фрэнк Поррека отметил, что всегда было известно, что женщины чувствуют боль, происходящую без каких-либо травм (так называемые «функциональные болевые синдромы»), чаще, чем мужчины. Однако причины этого так и не были до конца установлены. Эксперты сообщили, что среди болевых расстройств у женщин наиболее распространенными являются мигрени. Среди пациентов, страдающих фибромиалгией, - 9 из 10 женщины, а 3 из 4 больных синдромом раздраженного кишечника тоже являются представительницами слабого пола. Полученная исследователями информация свидетельствует о связи функциональных болевых синдромов с пролактином. Ученые обнаружили, что стресс высвобождает этот гормон и внезапно стимулирует боль лишь у женщин. Также болевые расстройства может вызвать употребление алкоголя, нарушения сна и усталость.Медики утверждают, что препараты, ограничивающие высвобождение пролактина, совместно с другими лекарственными средствами помогут женщинам более эффективно справиться с болевыми синдромами.