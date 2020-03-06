Исследователи установили, почему женщины испытывают больше боли, чем мужчины
Исследователи установили механизм, объясняющий уязвимость женщин к боли. Медики полагают, что слабая половина человечества испытывает больше болевых ощущений, чем сильная, в связи с выработкой гормона пролактина.
Ученый Фрэнк Поррека отметил, что всегда было известно, что женщины чувствуют боль, происходящую без каких-либо травм (так называемые «функциональные болевые синдромы»), чаще, чем мужчины. Однако причины этого так и не были до конца установлены. Эксперты сообщили, что среди болевых расстройств у женщин наиболее распространенными являются мигрени. Среди пациентов, страдающих фибромиалгией, - 9 из 10 женщины, а 3 из 4 больных синдромом раздраженного кишечника тоже являются представительницами слабого пола. Полученная исследователями информация свидетельствует о связи функциональных болевых синдромов с пролактином. Ученые обнаружили, что стресс высвобождает этот гормон и внезапно стимулирует боль лишь у женщин. Также болевые расстройства может вызвать употребление алкоголя, нарушения сна и усталость.
Медики утверждают, что препараты, ограничивающие высвобождение пролактина, совместно с другими лекарственными средствами помогут женщинам более эффективно справиться с болевыми синдромами.
Ученый Фрэнк Поррека отметил, что всегда было известно, что женщины чувствуют боль, происходящую без каких-либо травм (так называемые «функциональные болевые синдромы»), чаще, чем мужчины. Однако причины этого так и не были до конца установлены. Эксперты сообщили, что среди болевых расстройств у женщин наиболее распространенными являются мигрени. Среди пациентов, страдающих фибромиалгией, - 9 из 10 женщины, а 3 из 4 больных синдромом раздраженного кишечника тоже являются представительницами слабого пола. Полученная исследователями информация свидетельствует о связи функциональных болевых синдромов с пролактином. Ученые обнаружили, что стресс высвобождает этот гормон и внезапно стимулирует боль лишь у женщин. Также болевые расстройства может вызвать употребление алкоголя, нарушения сна и усталость.
Медики утверждают, что препараты, ограничивающие высвобождение пролактина, совместно с другими лекарственными средствами помогут женщинам более эффективно справиться с болевыми синдромами.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:11