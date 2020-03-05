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Звезду «Дом-2» Алёну Рапунцель критикуют за новые откровенные фото

Звезду скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алену Рапунцель не перестают критиковать в Сети. На этот раз девушка шокировала своих фолловеров новыми откровенными фото.
Звезду «Дом-2» Алёну Рапунцель критикуют за новые откровенные фото

Телезрители достаточно давно знают, что у участницы проекта «Дом-2» Алены Рапунцель есть некое пристрастие к гулянкам, а также представителям сильного пола. Более того, каждого нового избранника Алена знакомит со своим маленьким сыном Богданом. Так, еще прошлой осенью Алена радовала своих поклонников откровенными фотографиями с Романом Макеевым. Ко всему, в фотосессии принял участие тогда и сын Алены Рапунцель.

Теперь же звезда телестройки предстала перед публикой с Денисом Мокроусовым. На новых снимках у Алены полуобнаженная грудь, а у ее нового возлюбленного полностью голый торс. Однако для совместных фото маленького Богдана в этот раз не взяли.

Пользователи социальных сетей и вовсе начали возмущаться, что звезда проекта «Дом-2» каждого нового мужчину называет любимым и посвящает ему похожие строки. Более того, некоторые подписчики отметили, что Алена Рапунцель по очереди говорит о своих возлюбленных, что они для нее опора и поддержка.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:46

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