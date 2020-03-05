Ученые доказали способность грибов снижать рак простаты





В ходе исследования под наблюдением находились 37 тысяч добровольцев 40-79 лет. Эксперимент не прекращался в течение 13 лет и включал в себя изучение историй болезни, физической активности, рациона и вредных привычек. В результате ученые установили связь между появлением рака простаты и употреблением в пищу грибов. Выяснилось, что с этим недугом редко сталкиваются мужчины, которые едят этот продукт минимум 1-2 раза в неделю. Среди таких людей число заболевших составило на 8% меньше. Для тех, кто употребляет это растение 3 раза в неделю, риск уменьшается на 17%.Как отметили специалисты, речь шла о представителях сильного пола старше 50 лет. На пациентах моложе этого возраста данная тенденция не прослеживалась.