Дана Борисова считает, что Любовь Успенская давит авторитетом на больную дочь
Дана Борисова в одном из интервью прокомментировала ситуацию, которая сложилась в семье «королевы шансона» и Татьяны Плаксиной. Телеведущая уверена, что Любовь Успенская давит своим авторитетом на больную дочь.
По словам Даны Борисовой, она всегда будет выступать за молодое поколение. Она была на одном из шоу, на котором осуждали конфликт Успенской и Плаксиной. Знаменитая блондинка сама смогла пообщаться с дочерью певицы. Оказалось, девушка проходила лечение от наркотической зависимости в той же клинике на Самуи, что и Дана Борисова. Ведущая летала туда в прошлом году и видела, что Татьяна Плаксина восстанавливала свой рассудок после употребления запрещенных препаратов на острове.
Дана Борисова рассказала, что видела интервью, в котором сложившуюся ситуацию обсуждала Любовь Успенская и Ксения Собчак. В результате «королева шансона» выбежала из студии в слезах. Телеведущая призналась, что она на стороне Татьяны Плаксиной, но уважает мнение певицы. Дане Борисовой кажется, что мать слишком авторитарна в общении с дочерью и давит на нее. Знаменитая блондинка считает, что родственницы должны поговорить и найти путь к примирению. При этом, первый шаг должна сделать исполнительница, так как она сознательнее и умнее. По мнению Даны Борисовой, у Татьяны Плаксиной не все в порядке со здоровьем, если судить по неадекватных прямых эфирах девушки.
По словам Даны Борисовой, она всегда будет выступать за молодое поколение. Она была на одном из шоу, на котором осуждали конфликт Успенской и Плаксиной. Знаменитая блондинка сама смогла пообщаться с дочерью певицы. Оказалось, девушка проходила лечение от наркотической зависимости в той же клинике на Самуи, что и Дана Борисова. Ведущая летала туда в прошлом году и видела, что Татьяна Плаксина восстанавливала свой рассудок после употребления запрещенных препаратов на острове.
Дана Борисова рассказала, что видела интервью, в котором сложившуюся ситуацию обсуждала Любовь Успенская и Ксения Собчак. В результате «королева шансона» выбежала из студии в слезах. Телеведущая призналась, что она на стороне Татьяны Плаксиной, но уважает мнение певицы. Дане Борисовой кажется, что мать слишком авторитарна в общении с дочерью и давит на нее. Знаменитая блондинка считает, что родственницы должны поговорить и найти путь к примирению. При этом, первый шаг должна сделать исполнительница, так как она сознательнее и умнее. По мнению Даны Борисовой, у Татьяны Плаксиной не все в порядке со здоровьем, если судить по неадекватных прямых эфирах девушки.