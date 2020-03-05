"Красавчик!": Никас Сафронов опубликовал черно-белый архивный снимок

Как признался сам 63-летний живописец, его личный архив с детскими и юношескими снимками был утерян несколько лет тому назад, поэтому возможности поностальгировать над семейными альбомами у него нет. Однако у некоторых друзей и коллег Никаса Сафронова еще сохранились раритетные фото со знаменитостью.Так, на днях Сафронов опубликовал на своей странице в Instagram архивный черно-белый снимок с другом детства Александром Варламовым. На раритетном фото художник и его школьный приятель запечатлены в бассейне. В публикации Никас Сафронов отметил, что на снимке ему около 17 лет, а с школьным другом живописец поддерживает отношения до сих пор. Кроме того, художник поставил на фото геолокацию Ульяновск и хештег #другдетства.Поклонники Сафронова отметили, что их кумир в молодости выглядел значительно старше своих лет, но уже тогда был «красавчиком». Кроме того, подписчики искренне порадовались тому, что у художника есть друзья, с которыми он неразлучен всю жизнь.