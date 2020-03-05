Мария Шукшина показала последнее письмо от отца Василия Шукшина

Мария Шукшина рассказала о своей радости получить от отца открытку, которую она нашла в своих вещах случайно. Письмо датируется 5 марта, и в нем Василий Шукшин поздравил дочь с наступлением весны, назвал ее “ангелом”, а также пожелал быть здоровой, умной и радовать родителей. Однако в то же время ей стало грустно, поскольку оно стало последним весенним в его жизни, а писатель остался в “бесконечной, жуткой осени 2 октября 1974 года”. Как известно, он скончался на теплоходе “Дунай" из-за инфаркта.В комментариях поклонники Марии Шукшиной поддержали ее в трудный момент, а также поздравили с наступлением весны. Некоторые назвали найденную открытку личным талисманом звезды.