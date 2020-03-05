Кардиологи дали советы по уменьшению риска развития недугов сердца у женщин





Исследования показали, что типичный рацион европейца, характеризующийся чрезмерным потреблением обработанного мяса, сахаров и натрия - приводит к чрезмерной выработке противоспалительных цитокинов, которые провоцируют сердечные заболевания. Совершенно иным эффектом обладает средиземноморская диета, которая состоит из овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, орехов, семян, а также трав и специй. Вместе со здоровым питанием и образом жизни регулярные физические упражнения тоже не станут лишними. Все же, для представительниц слабого пола крайне важно снизить уровень стресса в повседневной жизни.Хроническое эмоциональное напряжение повышает уровень кортизола и может нарушить функционирование сердечно-сосудистой системы. Поэтому для женщин необходимо заниматься медитацией, йогой, проводить время на свежем воздухе и с любимыми, искать поддержки у семьи, друзей и сверстников. Немаловажным также считается сон, недостаток которого приводит к существенным и негативным последствиям для здоровья сосудов. Наконец, избавление от вредных привычек может стать отличным методом профилактики ишемической болезни сердца. Известно, что употребление алкоголя и курение связано с 70-процентным увеличением смертности от инфаркта или приступов стенокардии.