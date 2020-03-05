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Кардиологи дали советы по уменьшению риска развития недугов сердца у женщин

Ишемическая болезнь сердца считается самой частой причиной смерти в мире, будучи ответственной за 31% от всех летальных случаев. Кардиологи решили дать советы по уменьшению риска развития подобных недугов у женщин, которые часто пренебрегают здоровьем сосудов.

Исследования показали, что типичный рацион европейца, характеризующийся чрезмерным потреблением обработанного мяса, сахаров и натрия - приводит к чрезмерной выработке противоспалительных цитокинов, которые провоцируют сердечные заболевания. Совершенно иным эффектом обладает средиземноморская диета, которая состоит из овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, орехов, семян, а также трав и специй. Вместе со здоровым питанием и образом жизни регулярные физические упражнения тоже не станут лишними. Все же, для представительниц слабого пола крайне важно снизить уровень стресса в повседневной жизни.

Хроническое эмоциональное напряжение повышает уровень кортизола и может нарушить функционирование сердечно-сосудистой системы. Поэтому для женщин необходимо заниматься медитацией, йогой, проводить время на свежем воздухе и с любимыми, искать поддержки у семьи, друзей и сверстников. Немаловажным также считается сон, недостаток которого приводит к существенным и негативным последствиям для здоровья сосудов. Наконец, избавление от вредных привычек может стать отличным методом профилактики ишемической болезни сердца. Известно, что употребление алкоголя и курение связано с 70-процентным увеличением смертности от инфаркта или приступов стенокардии.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:40

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