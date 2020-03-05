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Fiat представил электрокар 500e

Итальянская компания-производитель автомобилей Fiat представила новый электрокар, рассекретив его характеристики. Как сообщается, обновлённая модель 500е стала более крупной и мощной.
Fiat представил электрокар 500e

Движение новинки будет обеспечиваться благодаря модернизированной силовой установке, в которую входит электромотор, редуктор и тяговой аккумулятор. Мощность электросистемы, имеющей 24-киловаттную батарею, составляет 118 лошадиных сил, в предыдущей версии этот показатель был ниже – 113 л.с. Максимально возможная скорость – 150 км/ч. На полном заряде обновлённая модель 500е проезжает 320 км. Заряжать транспортное средство можно, используя обычную розетку. Как заверяют представители Fiat, для того, чтобы зарядить машину на 80% потребуется 35 минут.

Разработчики установили в авто систему, оповещающую пешеходов о приближении электрокара. Предупреждением будет служить мелодия Amarcord, автором которой является известный итальянский композитор Нино Рот, написавший саундтреки к художественным произведениям Федерико Феллини. Лицом 500e стал голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

На данный момент известна стоимость только стартовой партии La Prima, в которую вошли 500 автомобилей. Стать владельцем этого транспортного средства можно за 37 500 евро, что эквивалентно 2 766 560 рублям по текущему курсу. Базовые версии будут менее дорогими, производство начнётся в начале июля. Компания планирует выпускать 80 тысяч электрокаров ежегодно.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:53

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