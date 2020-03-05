В Китае скончался повторно заразившийся коронавирусом пациент





Житель города Ухань впервые заразился недугом 12 февраля и был госпитализирован в больницу. Спустя две недели лечения его выписали, и рекомендовали оставаться на карантине еще 14 дней. Супруга покойного рассказала, что его состояние снова ухудшилось спустя двое суток. В частности, он жаловался на сухость во рту и желудочные газы, а вскоре было решено снова отправиться в больницу. Медики не смогли улучшить состояние пациента, который скончался из-за дыхательной недостаточности и отказа легких.Пациенту на момент смерти было 36 лет, а официальной причиной смерти указан COVID-19. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 95 тыс. зараженных вирусом, а более 3,2 тыс. скончались.