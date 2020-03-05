Онкологи озвучили возникающие на ранних стадиях рака симптомы





Как отметили эксперты, при обнаружении следов крови в мокроте, кале и моче нужно немедленно посетить врача, так как это происходит при нарушении роста здоровых клеток во время возникновения злокачественной опухоли. Снижение веса на ранних стадиях рака имеет связь с обрастанием новообразования кровеносными сосудами, доставляющими ему много питательных веществ. В то же время здоровые клетки не получают достаточного количества нужных элементов, из-за чего человек резко худеет. При отсутствии чувства голода онкологи рекомендуют пройти проверку на рак.Также пациенты с онкологией чувствуют постоянную усталость, ведь большое количество энергии уходит на борьбу иммунной системы с заболеванием. Кроме этого, о развитии недуга свидетельствует сильное ночное потоотделение. На ранней стадии могут образовываться странные припухлости, часто не вызывающие болевых ощущений. Следует обращать внимание на новообразования на шее, молочных железах, подмышечных впадинах и яичках.