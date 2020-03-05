Наталья Гулькина не планирует мириться с Маргаритой Суханкиной

Ранее Наталья Гулькина пристыдила супруга Аллы Пугачевой за то, что на Первом канале в его программе прозвучала фраза о том, что она просто открывала рот в «Мираже» под исполнение Маргариты Суханкиной. Вскоре Максим Галкин извинился за неточность, которую он допустил, записал видеообращение к певице. Шоумен признался, что давно думает о Наталье Гулькиной как о самостоятельной творческой единице. Также муж Примадонны подчеркнул, что у экс-участницы «Миража» прекрасные вокальные данные, поэтому дублер ей не нужен.Наталья Гулькина отреагировала на это извинение и отметила, что Максим Галкин «молодец». По поводу Маргариты Суханкиной она заявила, что не мирилась с ней и не собирается. По словам артистки, она и так прекрасно себя чувствует и не понимает, зачем ей нужно это общение. Также Наталья Гулькина не поддерживает отношения с Андреем Литягиным, который является основателем ранее популярного коллектива. Он хотел подать на нее и на Маргариту Суханкину в суд, так как считает, что исполнять композиции «Миража» имеет только Екатерина Болдышева.