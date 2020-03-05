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Наталья Гулькина не планирует мириться с Маргаритой Суханкиной

Певица Наталья Гулькина заявила, что не планирует мириться со своей экс-коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной. Звезда 90-х сказала, что ее не зовут на примирение, поэтому унижаться она не намерена.
Наталья Гулькина не планирует мириться с Маргаритой Суханкиной

Ранее Наталья Гулькина пристыдила супруга Аллы Пугачевой за то, что на Первом канале в его программе прозвучала фраза о том, что она просто открывала рот в «Мираже» под исполнение Маргариты Суханкиной. Вскоре Максим Галкин извинился за неточность, которую он допустил, записал видеообращение к певице. Шоумен признался, что давно думает о Наталье Гулькиной как о самостоятельной творческой единице. Также муж Примадонны подчеркнул, что у экс-участницы «Миража» прекрасные вокальные данные, поэтому дублер ей не нужен.

Наталья Гулькина отреагировала на это извинение и отметила, что Максим Галкин «молодец». По поводу Маргариты Суханкиной она заявила, что не мирилась с ней и не собирается. По словам артистки, она и так прекрасно себя чувствует и не понимает, зачем ей нужно это общение. Также Наталья Гулькина не поддерживает отношения с Андреем Литягиным, который является основателем ранее популярного коллектива. Он хотел подать на нее и на Маргариту Суханкину в суд, так как считает, что исполнять композиции «Миража» имеет только Екатерина Болдышева.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:20

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