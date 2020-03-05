Эксперты iFixit прокомментировали ремонтопригодность Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты iFixit проверили ремонтопригодность Samsung Galaxy S20 Ultra, оценив ее по десятибалльной шкале. Отметку девайс получил невысокую.
Процесс подетального разбора нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra создатели YouTube-канала iFixit засняли на видео и опубликовали в Сети. В ролике видно, как эксперты пошагово «анатомируют» девайс, демонстрируя на камеру все составляющие смартфона, а также комментируют сложность извлечения той или иной запчасти.
По ходу разборки эксперты оценили все внутренние составляющие Samsung Galaxy S20 Ultra, включая адаптер Murata KM9D19075, 5G-модем Qualcomm SDX55M, флэш-память Samsung KLUDG4UHDB-B2D1, а также прочие детали устройства. После того, как «осмотр» внутреннего содержимого южнокорейской новинки был окончен, специалисты решили оценить простоту ее ремонта по десятибалльной шкале.
Отметку Galaxy S20 Ultra получил не самую высокую – всего три балла. Причиной тому хрупкость тыльной панели, которую нужно извлечь перед началом роботы, а также наличие вклеенного аккумулятора. Для его замены, как утверждают эксперты, понадобиться приложить немало сил, а вот если что-то случиться с дисплеем – тут вообще может возникнуть необходимость замены чуть ли не половины от общего количества деталей девайса.
Процесс подетального разбора нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra создатели YouTube-канала iFixit засняли на видео и опубликовали в Сети. В ролике видно, как эксперты пошагово «анатомируют» девайс, демонстрируя на камеру все составляющие смартфона, а также комментируют сложность извлечения той или иной запчасти.
По ходу разборки эксперты оценили все внутренние составляющие Samsung Galaxy S20 Ultra, включая адаптер Murata KM9D19075, 5G-модем Qualcomm SDX55M, флэш-память Samsung KLUDG4UHDB-B2D1, а также прочие детали устройства. После того, как «осмотр» внутреннего содержимого южнокорейской новинки был окончен, специалисты решили оценить простоту ее ремонта по десятибалльной шкале.
Отметку Galaxy S20 Ultra получил не самую высокую – всего три балла. Причиной тому хрупкость тыльной панели, которую нужно извлечь перед началом роботы, а также наличие вклеенного аккумулятора. Для его замены, как утверждают эксперты, понадобиться приложить немало сил, а вот если что-то случиться с дисплеем – тут вообще может возникнуть необходимость замены чуть ли не половины от общего количества деталей девайса.
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:10