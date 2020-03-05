Эксперты iFixit прокомментировали ремонтопригодность Samsung Galaxy S20 Ultra





Процесс подетального разбора нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra создатели YouTube-канала iFixit засняли на видео и опубликовали в Сети. В ролике видно, как эксперты пошагово «анатомируют» девайс, демонстрируя на камеру все составляющие смартфона, а также комментируют сложность извлечения той или иной запчасти.По ходу разборки эксперты оценили все внутренние составляющие Samsung Galaxy S20 Ultra, включая адаптер Murata KM9D19075, 5G-модем Qualcomm SDX55M, флэш-память Samsung KLUDG4UHDB-B2D1, а также прочие детали устройства. После того, как «осмотр» внутреннего содержимого южнокорейской новинки был окончен, специалисты решили оценить простоту ее ремонта по десятибалльной шкале.Отметку Galaxy S20 Ultra получил не самую высокую – всего три балла. Причиной тому хрупкость тыльной панели, которую нужно извлечь перед началом роботы, а также наличие вклеенного аккумулятора. Для его замены, как утверждают эксперты, понадобиться приложить немало сил, а вот если что-то случиться с дисплеем – тут вообще может возникнуть необходимость замены чуть ли не половины от общего количества деталей девайса.