Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение мозга





Исследование с использованием нейровизуализации, проведенное командой американских нейробиологов из университета Университета Стоуни-Брук, показывает, что возрастные изменения в головном мозге могут наблюдаться даже в более раннем возрасте, чем ожидалось: по достижению 40-45 лет. Тем не менее, результаты также предполагают, что этот процесс можно предотвратить или обратить вспять с помощью перемен в питании, которые включают в себя минимизацию простых углеводов. Этот рацион включает в себя мясо птицы, рыбу, морепродукты, яйца, сыр, орехи, а также шпинат, капусту и другие волокнистые овощи.Реакция ЦНС на новую диету была проверена изучением группы из 1 тысячи испытуемых возрастом от 18 до 88 лет, которые провели одну неделю на стандартной (неограниченной) диете, а впоследствии - низкоуглеводной (например, мясо или рыба с салатом, но без зерновых, риса или крахмалистых овощей). В обычном рационе основным топливом является глюкоза, тогда как в диете с низким содержанием углеводов им считается кетон. С возрастом периодическое употребление моносахарида увеличивает скорость метаболизма, что считается одним из самых главных механизмов старческой деменции.