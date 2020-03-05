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Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение…
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Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение мозга

Ученые из Университета Стоуни-Брук в США сообщают о невероятных результатах исследования низкоуглеводной диеты. Оказалось, что подобный тип рациона может предотвратить и даже обратить старение мозга.

Исследование с использованием нейровизуализации, проведенное командой американских нейробиологов из университета Университета Стоуни-Брук, показывает, что возрастные изменения в головном мозге могут наблюдаться даже в более раннем возрасте, чем ожидалось: по достижению 40-45 лет. Тем не менее, результаты также предполагают, что этот процесс можно предотвратить или обратить вспять с помощью перемен в питании, которые включают в себя минимизацию простых углеводов. Этот рацион включает в себя мясо птицы, рыбу, морепродукты, яйца, сыр, орехи, а также шпинат, капусту и другие волокнистые овощи.

Реакция ЦНС на новую диету была проверена изучением группы из 1 тысячи испытуемых возрастом от 18 до 88 лет, которые провели одну неделю на стандартной (неограниченной) диете, а впоследствии - низкоуглеводной (например, мясо или рыба с салатом, но без зерновых, риса или крахмалистых овощей). В обычном рационе основным топливом является глюкоза, тогда как в диете с низким содержанием углеводов им считается кетон. С возрастом периодическое употребление моносахарида увеличивает скорость метаболизма, что считается одним из самых главных механизмов старческой деменции.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05

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