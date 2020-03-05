Блогер Екатерина Диденко хочет сообщить детям о смерти отца с помощью мультфильма

Недавно состоялись похороны супруга инстаблогера Екатерины Диденко, которая призналась поклонникам в своем нестабильном состоянии. В частности, до погребения она ощущала боль, а потом пришла пустота, а на смену ей – злость. Она просит фолловеров войти в ее положение или отписаться от ее аккаунта тех, кого задевает данная ситуация. Звезда Instagram призналась, что помимо переживаний из-за утраты возлюбленного, она беспокоится о детях, которые одновременно заболели. До сих пор она не сообщила им о смерти их отца, поскольку хочет посоветоваться с психологом. Чтобы минимизировать стресс от такой новости Диденко намерена связать разговор с сюжетом любимого мультфильма дочери – “Холодное сердце”.Как известно, из-за неправильного использования сухого льда на вечеринке в честь дня рождения Екатерины Диденко погиб ее супруг и два гостя. Позже она была подвержена критике из-за того, что сразу после произошедшего вышла в эфир в Stories.