NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком разрешении





Представленная панорама состоит из тысячи снимков разрешением 1,8 миллиардов пикселей. Для их получения использовался телеобъектив мачтовой камеры. Съемки происходили в период между 24 ноября и 1 декабря 2019 года. В то время из марсохода, запрограммированного на несколько заданий, можно было увидеть поверхность планеты с наиболее удачного ракурса. Среди предстоящих перед марсоходом задач было наведение мачты и фокусирование картинки. Для обеспечения правильного освещения, специалисты проводили визуализацию лишь до полудня.В 2013 году компания Curiosity с помощью двух камер марсохода смогла создать панораму, расширение которой было 1,3 миллиарда пикселей. Специалисты-визуализаторы создают мозаики из панорам Марса, подгоняя края каждого отдельного изображения для создания бесшовного вида.