NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком разрешении
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило панораму поверхности Марса, снятую марсоходом Curiosity. Из всех существующих на сегодняшний день снимков Красной планеты она является наиболее высококачественной.
Представленная панорама состоит из тысячи снимков разрешением 1,8 миллиардов пикселей. Для их получения использовался телеобъектив мачтовой камеры. Съемки происходили в период между 24 ноября и 1 декабря 2019 года. В то время из марсохода, запрограммированного на несколько заданий, можно было увидеть поверхность планеты с наиболее удачного ракурса. Среди предстоящих перед марсоходом задач было наведение мачты и фокусирование картинки. Для обеспечения правильного освещения, специалисты проводили визуализацию лишь до полудня.
В 2013 году компания Curiosity с помощью двух камер марсохода смогла создать панораму, расширение которой было 1,3 миллиарда пикселей. Специалисты-визуализаторы создают мозаики из панорам Марса, подгоняя края каждого отдельного изображения для создания бесшовного вида.
Представленная панорама состоит из тысячи снимков разрешением 1,8 миллиардов пикселей. Для их получения использовался телеобъектив мачтовой камеры. Съемки происходили в период между 24 ноября и 1 декабря 2019 года. В то время из марсохода, запрограммированного на несколько заданий, можно было увидеть поверхность планеты с наиболее удачного ракурса. Среди предстоящих перед марсоходом задач было наведение мачты и фокусирование картинки. Для обеспечения правильного освещения, специалисты проводили визуализацию лишь до полудня.
В 2013 году компания Curiosity с помощью двух камер марсохода смогла создать панораму, расширение которой было 1,3 миллиарда пикселей. Специалисты-визуализаторы создают мозаики из панорам Марса, подгоняя края каждого отдельного изображения для создания бесшовного вида.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:22