АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Эксперты рассказали о причинах появления рака кожи

В последнее время повысился рост случаев появления рака кожи. Для увеличения эффективности работы онкологов и дерматологов федеральный эксперт Юлия Семилетова провела соответствующий семинар, рассказав о причинах появления разновидностей болезни.

По словам специалиста, повышение количества онкологических процессов зависит от ситуации на планете. Речь идет об антибиотиках в продуктах питания, выхлопах, веществах и полимерах, которые съедает человек. Это отрицательно влияет на генетику, из-за чего число случаев появления рака лишь увеличивается. Юлия Семилетова также рассказала о существовании тенденции, по которой примерно через 100 лет от подобных заболеваний будут страдать все. Однако чем раньше недуг будет обнаружен, тем лучше его лечить. Как отметила эксперт, есть много нововведений, одним из которых является выполнение эксцизионных биопсий при меланоцитарных образованиях. Ранее данные процедуры были запрещены.

Теперь дерматологи и онкологи могут рассматривать глубокие участки кожи для раннего обнаружения рака. Как подчеркнули специалисты, важно отслеживать свое состояние и проходить диспансеризацию. В ходе самоосмотра человек должен обратить внимание на наличие новообразований или изменение старых, после выявления которых следует обратиться к врачу.

Согласно итогам прошлого года, показатель одногодичной смерти от меланомы кожи достиг 10,9%. При этом в 2018 году число заболевших было ниже.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае скончался повторно заразившийся коронавирусом…
Наталья Гулькина не планирует мириться с Маргаритой…
Блогер Екатерина Диденко хочет сообщить детям о смерти отца с помощью…
Ученые связали употребление напитков с возникновением…
Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение…
В Сети появились первые фото производительного седана Dodge Charger в исполнении SRT Hellcat…
Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тысячи…
Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6…
Жителя Ленинградской области подозревают в попытке сжечь…
Эксперты рассказали о причинах появления рака…
Австралийские медики назвали продукты, защищающие от…
Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных подержанных авто по отзывам…
Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60…
В Челябинской области замечен странный световой…
Audi собирается выпустить S-версии электрокаров e-tron и e-tron…
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла на Красную дорожку без…
Эксперты назвали ТОП-10 теряющих в цене быстрее других…
В Сети раскрыты комплектации кроссовера Honda WR-V для рынка…
«Мы просто слушаем и слышим друг друга»: Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Наташей…
Александр Лыков не смог угодить супруге с подарком к 8 Марта: "Подарил кухонный комбайн вместо…
Предательства мужей, сына и крушение карьеры: Главные драмы в жизни Тамары…
Елена Яковлева отмечает 59-летие: Главные романы в жизни…
Ученые нашли новый метод поиска внеземной…
Эксперты озвучили главные преимущества использования красного винного…
Компания Renault представила кроссовер Duster новой генерации в…
Эксперты назвали наиболее эффективное и безопасное лекарство от боли в…
В Солнечной системе зафиксирован гигантский…
В США самка варана родила сама от…
Просмотреть все новости