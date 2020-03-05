Эксперты рассказали о причинах появления рака кожи





По словам специалиста, повышение количества онкологических процессов зависит от ситуации на планете. Речь идет об антибиотиках в продуктах питания, выхлопах, веществах и полимерах, которые съедает человек. Это отрицательно влияет на генетику, из-за чего число случаев появления рака лишь увеличивается. Юлия Семилетова также рассказала о существовании тенденции, по которой примерно через 100 лет от подобных заболеваний будут страдать все. Однако чем раньше недуг будет обнаружен, тем лучше его лечить. Как отметила эксперт, есть много нововведений, одним из которых является выполнение эксцизионных биопсий при меланоцитарных образованиях. Ранее данные процедуры были запрещены.Теперь дерматологи и онкологи могут рассматривать глубокие участки кожи для раннего обнаружения рака. Как подчеркнули специалисты, важно отслеживать свое состояние и проходить диспансеризацию. В ходе самоосмотра человек должен обратить внимание на наличие новообразований или изменение старых, после выявления которых следует обратиться к врачу.Согласно итогам прошлого года, показатель одногодичной смерти от меланомы кожи достиг 10,9%. При этом в 2018 году число заболевших было ниже.