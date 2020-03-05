Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет





Принятие этого закона было инициировано группой депутатов, которую возглавил Анатолий Аксаков председатель комитета по финрынку. Авторы нового законопроекта убеждены, что при позднем выходе на негосударственную пенсию институт таких выплат становится не выгодным для вкладчиков. В результате сокращается объем финансов, которые могут поступить в негосударственные ПФ. Как отметил Вячеслав Володин, возглавляющий нижнюю палату парламента, эта инициатива способна повысить доверие россиян к негосударственным выплатам.Согласно российскому законодательству, поэтапно увеличивается возраст выхода на пенсию: 60 лет для представительниц прекрасного пола и 65 лет для мужчин. Новый закон предусматривает, что для тех, кто рассчитывает на негосударственную пенсию, возраст выхода на заслуженный отдых останется прежним: 55 и 60 лет. Авторы закона предлагают подкорректировать пенсионные основания и исключить условие, в котором обозначено наличие страхового стажа.Благодаря новому закону к накоплениям в негосударственных ПФ можно привлечь большее количество самозанятых граждан, иностранцев, наемных работников и лиц, которые имеют иждивенцев. Как отметил Вячеслав Володин, нововведение станет поддержкой для россиян предпенсионного возраста и поможет им улучшить финансовое положение.