Audi собирается выпустить S-версии электрокаров e-tron и e-tron Sportback





Стандартная двухдвигательная установка Audi e-tron была увеличена до трех, при этом один мощный vjnjh, расположенный на передней оси, поддерживается двумя дополнительными агрегатами сзади. В совокупности они выдают 496 л.с. и 973 Нм крутящего момента при полном разгоне, а при нормальной езде - 429 л.с. и 808 Нм. Модели S-версий также могут получить доступ к 91% заряда аккумулятора по сравнению с 88% в стандартном автомобиле. Хотя Audi не обнародовала официальных данных о дальности, вполне вероятно, что дополнительный вес силовой установки скажется на ней не в лучшую сторону. Обычный e-Tron предлагает диапазон от 336 до 459 км в зависимости от комплектации.S-версии e-tron также имеют преимущество в виде модифицированного рулевого управления, более жесткой подвески с устойчивыми втулками и широкими шинами. Мощная линейка также получит технологию векторного регулирования крутящего момента и габаритные тормозные суппорты с шестью цилиндрами. Сюда также включена включена возможность рекуперативного торможения, с системой, способной захватывать до 270 кВт энергии. Хотя Audi называет эти новые автомобили «концепциями», существует большая вероятность, что они вскоре станут конвейер. Тем не менее, официальная дата выпуска машин пока не разглашается.