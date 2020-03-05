АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тысячи евро

Стас Михайлов появился в студии у Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тыс. евро. Певец поучаствовал в YouTube-шоу “Музыкалити” вместе с Виктором Калашниковым.

Максим Галкин сразу обратил внимание на внешний вид Стаса Михайлова и Виктора Калашникова. Телеведущий заметил, что “модники” зачастую сидят по левую руку от него, но в этом эфире наблюдается баланс. Он поинтересовался стоимостью вещей, в которых пришли гости студии. Оказалось, что исполнитель хита “Без тебя” выбрал простую черную футболку за 300 евро, а его оппонент был одет в принтованную куртку за 8 тыс. рублей, брюки за 6 тыс. рублей и кроссовки за 16 тыс. рублей. Тогда ведущий попросил Михайлова уточнить стоимость его обуви, на что он ответил, что это будет некрасиво, но признался, что кроссовки стоят 1,5 тыс. евро. По актуальному курсу их цена составляет 110 тыс. рублей. При этом он согласился подарить Калашникову свою одежду, поскольку у него есть второй комплект.

Стас Михайлов выбирает себе вещи самостоятельно, а также у него есть договоренность с Филиппом Киркоровым не покупать одинаковые предметы гардероба.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае скончался повторно заразившийся коронавирусом…
Наталья Гулькина не планирует мириться с Маргаритой…
Блогер Екатерина Диденко хочет сообщить детям о смерти отца с помощью…
Ученые связали употребление напитков с возникновением…
Ученые: Низкоуглеводная диета может предотвратить и обратить старение…
В Сети появились первые фото производительного седана Dodge Charger в исполнении SRT Hellcat…
Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тысячи…
Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6…
Жителя Ленинградской области подозревают в попытке сжечь…
Эксперты рассказали о причинах появления рака…
Австралийские медики назвали продукты, защищающие от…
Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных подержанных авто по отзывам…
Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60…
В Челябинской области замечен странный световой…
Audi собирается выпустить S-версии электрокаров e-tron и e-tron…
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла на Красную дорожку без…
Эксперты назвали ТОП-10 теряющих в цене быстрее других…
В Сети раскрыты комплектации кроссовера Honda WR-V для рынка…
«Мы просто слушаем и слышим друг друга»: Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Наташей…
Александр Лыков не смог угодить супруге с подарком к 8 Марта: "Подарил кухонный комбайн вместо…
Предательства мужей, сына и крушение карьеры: Главные драмы в жизни Тамары…
Елена Яковлева отмечает 59-летие: Главные романы в жизни…
Ученые нашли новый метод поиска внеземной…
Эксперты озвучили главные преимущества использования красного винного…
Компания Renault представила кроссовер Duster новой генерации в…
Эксперты назвали наиболее эффективное и безопасное лекарство от боли в…
В Солнечной системе зафиксирован гигантский…
В США самка варана родила сама от…
Просмотреть все новости