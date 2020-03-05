Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тысячи евро
Стас Михайлов появился в студии у Максима Галкина в кроссовках за 1,5 тыс. евро. Певец поучаствовал в YouTube-шоу “Музыкалити” вместе с Виктором Калашниковым.
Максим Галкин сразу обратил внимание на внешний вид Стаса Михайлова и Виктора Калашникова. Телеведущий заметил, что “модники” зачастую сидят по левую руку от него, но в этом эфире наблюдается баланс. Он поинтересовался стоимостью вещей, в которых пришли гости студии. Оказалось, что исполнитель хита “Без тебя” выбрал простую черную футболку за 300 евро, а его оппонент был одет в принтованную куртку за 8 тыс. рублей, брюки за 6 тыс. рублей и кроссовки за 16 тыс. рублей. Тогда ведущий попросил Михайлова уточнить стоимость его обуви, на что он ответил, что это будет некрасиво, но признался, что кроссовки стоят 1,5 тыс. евро. По актуальному курсу их цена составляет 110 тыс. рублей. При этом он согласился подарить Калашникову свою одежду, поскольку у него есть второй комплект.
Стас Михайлов выбирает себе вещи самостоятельно, а также у него есть договоренность с Филиппом Киркоровым не покупать одинаковые предметы гардероба.
Максим Галкин сразу обратил внимание на внешний вид Стаса Михайлова и Виктора Калашникова. Телеведущий заметил, что “модники” зачастую сидят по левую руку от него, но в этом эфире наблюдается баланс. Он поинтересовался стоимостью вещей, в которых пришли гости студии. Оказалось, что исполнитель хита “Без тебя” выбрал простую черную футболку за 300 евро, а его оппонент был одет в принтованную куртку за 8 тыс. рублей, брюки за 6 тыс. рублей и кроссовки за 16 тыс. рублей. Тогда ведущий попросил Михайлова уточнить стоимость его обуви, на что он ответил, что это будет некрасиво, но признался, что кроссовки стоят 1,5 тыс. евро. По актуальному курсу их цена составляет 110 тыс. рублей. При этом он согласился подарить Калашникову свою одежду, поскольку у него есть второй комплект.
Стас Михайлов выбирает себе вещи самостоятельно, а также у него есть договоренность с Филиппом Киркоровым не покупать одинаковые предметы гардероба.