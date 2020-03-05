Жителя Ленинградской области подозревают в попытке сжечь жену





Как сообщила пресс-служба, 4 марта сотрудники полиции получили сообщение о том, что в одной из квартир в Ленинградской области на женщину напал её супруг и поджёг. Пострадавшая попала в больницу, её состояние врачи оценивают, как тяжёлое. Стало известно, что до этого мужчина пребывал в местах лишения свободы, вследствие причинения тяжкого вреда здоровью.Представители ГУМВД отметили, что вина мужчины, который сейчас находится в полиции, в совершении данного преступления ещё не доказана. Как передаёт агентство РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области планируют начать уголовный процесс.