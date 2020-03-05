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Эксперты назвали ТОП-10 теряющих в цене быстрее других автомобилей

При покупке автомобиля следует учитывать множество факторов, среди которых выделяется темп падения стоимости после значительного пробега. В Сети перечислили 10 моделей, чья цена с возрастом снижается быстрее других.

Хотя большинство россиян приобретают транспортное средство с учетом характеристик и комплектации, следует задуматься о будущей перепродаже, когда автомобиль может упасть в цене. Неудачный выбор модели может обойтись владельцу намного дороже, чем обслуживание. Первое место в этом плане занимает Peugeot 308, чья стоимость снижается на 78,1% после 3-годичной эксплуатации или пробега в 58 тысяч км. На второй позиции оказался Fiat Tipo с результатом в 77.3%, а тройку "лидеров" замыкал Maserati Quattroporte с 76.4%.

В антирейтинге также числились Peugeot 108 (74.9%), Fiat 500C (74%), Citroen C1 (73.7%), Mercedes-AMG E53 (73.4%), Mercedes S-Class Cabriolet (72.3%), Fiat Panda (72.7%) и Citroen C3 (72.6%). Стоит отметить, что хотя для дилеров эти модели в подержанном виде могут быть крайне невыгодными, эксперты называют перечисленные линейки идеальным выбором для покупателей на вторичном рынке. Некоторые автолюбители говорят, что подобная тенденция позволяет приобрести роскошные автомобили, которые всегда найдут своего покупателя.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:08

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