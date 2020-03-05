В России стартуют продажи внедорожников Haval H5 тульской сборки
Официальная презентация Haval H5, по предварительным данным, состоится 20 апреля. Тогда же изготовители планируют и запустить продажи авто тульской сборки на территории России.
Китайский автомобильный бренд Haval до последнего держит в тайне информацию, касающуюся внешнего вида и параметров новой модели. Однако поклонники автомобилей, изготовленных подразделением Great Wall Motors, предполагают, что Haval H5 станет своего рода реинкарнацией ранее популярного внедорожника Hover H5 и уже раздобыли подтверждающие это снимки.
На российском автофоруме, посвященном бренду Haval, были опубликованы фотографии первых собранных на тульском заводе экземпляров новинки. На них можно частично рассмотреть интерьер и экстерьер транспортного средства, а также приблизительно понять, какой будет «начинка» авто.
Так, эксперты утверждают, что стоит ожидать скорого поступления в продажу Hover H5 образца начала 2000-х. Однако также вероятно и наличие у новой модели элементов недавно снятого с производства в Поднебесной Hover H3, имеющего сходную с изображенной на снимках конструкцию.
Китайский автомобильный бренд Haval до последнего держит в тайне информацию, касающуюся внешнего вида и параметров новой модели. Однако поклонники автомобилей, изготовленных подразделением Great Wall Motors, предполагают, что Haval H5 станет своего рода реинкарнацией ранее популярного внедорожника Hover H5 и уже раздобыли подтверждающие это снимки.
На российском автофоруме, посвященном бренду Haval, были опубликованы фотографии первых собранных на тульском заводе экземпляров новинки. На них можно частично рассмотреть интерьер и экстерьер транспортного средства, а также приблизительно понять, какой будет «начинка» авто.
Так, эксперты утверждают, что стоит ожидать скорого поступления в продажу Hover H5 образца начала 2000-х. Однако также вероятно и наличие у новой модели элементов недавно снятого с производства в Поднебесной Hover H3, имеющего сходную с изображенной на снимках конструкцию.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:26