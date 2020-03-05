В Сети появились первые фото производительного седана Dodge Charger в исполнении SRT Hellcat Redeye





На появившихся в Сети снимках Dodge Charger SRT Hellcat Redeye запечатлен с камуфляжем на капоте, который может скрывать большой “совок” воздухозаборника. Эксперты не заметили больших изменений в дизайне передней и задней частей машины, а также колесных дисков. Однако автомобиль, проходивший дорожные тесты, имел грубые выхлопные патрубки. Известно, что новинка оснащена 797-сильным мотором V8 на 6,2 литра. Двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым “автоматом”.Специалисты ожидают дебют спецверсии Dodge Charger уже этой весной. Вскоре состоится фестиваль So-Cal Spring Festival, на постере для которого изображен седан с расширенным капотным “совком”. Эксперты предполагают, что при таком развитии событий продажи новинки стартуют летом.