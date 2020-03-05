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Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro

Официально были представлены мощные и недорогие смартфоны Realme 6, а также версия 6 Pro. Новые производительные гаджеты могут похвастаться частотой обновления экранов 90 Гц и четверной камерой.

Realme 6 и 6 Pro работают под управлением ОС Android 10 и имеют фирменный пользовательский интерфейс UI 1.0. Смартфоны оснастили дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 1080 точек. Версия Realme 6 имеет процессор под названием MediaTek Helio G90T. В левом углу дисплея разработчики расположили в небольшом отверстии одинарную фронтальную камеру с сенсором 16 Мп. Основная камера может похвастаться четырехкомпонентной конфигурацией установлены модули на 64 и 8 Мп, а также два датчика по 2 Мп.

Улучшенная версия Realme 6 Pro работает на чипе Snapdragon 720G. Аппарат получил двойную селфи-камеру 16+8 Мп, расположенную в продолговатом отверстии экрана. Характеристики тыльной камеры похожи на Realme 6, но один из блоков разработчики заменили на телефото-модуль на 12 Мп.

Оба гаджета получили боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, адаптеры связи Bluetooth 5 и Wi-Fi, гнездо для наушников 3,5-мм, аккумулятор емкостью 4300 мАч. Стоимость Realme 6 в зависимости от наполнения гаджета варьируется от 180 до 220 долларов, а версии Realme 6 Pro от 230 до 260 долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:47

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