Ученые связали употребление напитков с возникновением онкологии





Для участия в исследовании эксперты пригласили более 100 тысяч добровольцев старше 18 лет. Средний возраст всех лиц составил 42 года, в режим питания которых включили около сотни сладких и 12 искусственно подслащенных напитков. Результаты работы показали, что их употребление способно вызвать онкологию. Речь идет о раке простаты, молочной железы и толстой кишки. По предположениям специалистов, дело в сахаре, содержащемся в вышеназванных напитках. Чрезмерное употребление газировки и соков может спровоцировать возникновение избыточного веса. В то же время ожирение само по себе увеличивает риск развития болезни.Также исследователи установили, что вода из-под крана не менее опасна для здоровья, ведь для ее очистки кроме хлора применяются канцерогены и химикаты. В связи с этим ученые рекомендовали выпивать не более 100 мл сладкой воды в день.