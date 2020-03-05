Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла на Красную дорожку без бюстгальтера

В аккаунте Мерьем Узерли на веб-платформе Instagram появилась новая публикация, которая содержала отрывок из интервью во время фестиваля Cana Dorada. В ходе беседы с журналистом звезда экрана поделилась своими впечатлениями от пребывания в Доминиканской республике. Артистке особенно понравились местная кухня, приветливые люди, множество культурных достопримечательностей, а также высокий уровень организации мероприятия.Хотя некоторые пользователи выражали восторг в комментариях от внешнего вида кумира и ее знания английского, некоторые юзеры отметили необычный выбор в одежде. На Красной дорожке исполнительница роли Роксоланы в сериале "Великолепный век" появилась в откровенном наряде, который не включал в себя бюстгальтер. Поэтому грудь знаменитости прикрывал цветочный принт на модной блузке, которую Узерли дополнила юбкой розового цвета.