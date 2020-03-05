Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных подержанных авто по отзывам владельцев





Британский ежемесячный автомобильный журнал WhatCar? решил провести опрос среди владельцев бывших в употреблении автомобилей, чтобы выяснить, какие марки являются наиболее надежными, долговечными и «малопроблемными». Для этого эксперты издания пообщались с 18000 автолюбителей, которые провели за рулем своей машины от 4 до 10 лет. Им были заданы вопросы, касающиеся неполадок, имеющихся в транспортных средствах, а также по поводу оценки безопасности и прочности своих автомобилей.В результате анализа полученных отзывов эксперты составили ТОП-10 самых надежных авто. 7 пунктов из этого списка заняли «японцы».Последнее место в рейтинге при отметке в 94,1% досталось Volkswagen Touareg. Это авто водители назвали несколько «проблемным», но определенно очень прочным и надежным. На девятом месте (94,2%) оказалась Honda Jazz. Ее основным «багом» оказались проблемы с навигацией, которые, однако были решены производителем бесплатно и в кратчайшие сроки.Восьмое и седьмое место заняли две модели Honda: CR-V и Civic. Их показатели - 94,6% и 95% соответственно. Оба автомобиля особых нареканий у владельцев не вызывают и по праву считаются очень надежными.95,4% и шестую позицию получил Lexus RX. Пятую и четвертую - Seat Leon (95,9%) и Mitsubishi ASX (96,3%). Бронза ТОПа по результатам отзывов была отдана бензиновым Audi Q3 (96,5%), которые хоть и имеют некоторые проблемы с электроникой и тормозами, в целом являются прочными и безопасными.Второе место по праву досталось Lexus CT с отметкой в 98,8%. Toyota Yaris же получила звание самого надежного подержанного автомобиля.