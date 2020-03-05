В Челябинской области замечен странный световой столб





Световой столб, являющийся одним из проявлений гало, наблюдали жители Челябинска и области на рассвете 5 марта. Зачастую это атмосферное явление появляется на восходе или заходе солнца из-за находящихся в воздухе кристаллов льда. Граждане были поражены увиденным и поспешили поделиться сделанными фотографиями и видеозаписями в социальных сетях.Это довольно редкое природное явление наблюдали также в небе над Белгородом в конце февраля.